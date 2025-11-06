Экс-замминистра строительства Ставрополья задержан за коррупцию

В Ставропольском крае по подозрению в коррупции задержали бывшего заместителя министра строительства и архитектуры региона и старшего инспектора государственного строительного надзора. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что подозреваемые вступили в преступный сговор, чтобы получать взятки от застройщиков Ессентуков. В декабре 2023 года фигуранты незаконно выдвинули руководству строительной компании требование о передаче 300 тыс. руб. Опасаясь репутационных проблем, застройщик согласился на условия чиновников.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сопряженное с вымогательством). Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В домах фигурантов провели обыски и выемки.

Константин Соловьев