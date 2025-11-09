На Ставрополье 4,8 тысячи товаров арестовали за неправильную маркировку

В Ставропольском крае арестовали 4,8 тысячи товаров за нарушение требований обязательной маркировки. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Среди изъятых товаров: 4,6 тыс. табачных изделия, 140 единиц продукции легкой промышленности, 11 парфюмерных товаров и 60 упаковок воды.

Сотрудники ведомства составили 87 протоколов об административных правонарушениях. Санкции приняли в отношении 45 предприятий.

Мария Хоперская