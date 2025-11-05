Экс-руководитель «Ставропольавто» возглавил транспортный комитет Ставрополя

Бывший руководитель ГКУ «Ставропольавто» Дмитрий Щербаков назначен руководителем нового городского комитета по организации транспортного обслуживания населения в Ставрополе. Распоряжение о назначении подписал глава города Иван Ульянченко 5 ноября.

Фото: Андрей Черняков

Новый комитет начнет работу с 1 января 2026 года и будет отвечать за контроль, установку, изменение и отмену автобусных маршрутов, ведение реестров перевозчиков и определение требований к ним. Решение о создании этого органа приняла городская Дума 22 октября в ответ на признание неэффективности работы краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта, которое раньше отвечало за маршруты в городе. Полномочия по электротранспорту остались у краевого миндора.

Дмитрий Щербаков хорошо знаком с системой общественного транспорта Ставрополя, так как возглавлял подведомственное учреждение миндора края, занимавшееся вопросами перевозок. Комитет сформируют из 16 человек. Эксперты в области урбанистики, в том числе ставропольский урбанист Андрей Черняков, поддерживают назначение, отмечая, что Дмитрий Щербаков имеет опыт и знание специфики городских маршрутов. История передачи контроля от краевого министерства к муниципалитету длилась несколько месяцев на фоне конфликта перевозчиков с миндором и споров о законности конкурсных процедур на маршруты, которые сопровождались риском коллапса в транспортной системе города.

Станислав Маслаков