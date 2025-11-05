В Нальчике изъяли 1358 капсул и 920 таблеток сильнодействующих веществ

Полиция Кабардино-Балкарии задержала 40-летнюю жительницу Нальчика по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по КБР Фото: пресс-служба МВД по КБР

Оперативники в ходе обыска квартиры по улице Идарова изъяли 1358 капсул и 920 таблеток. Экспертиза установила: общее количество препаратов превышает 825 граммов по массе и содержит вещества, оборот которых запрещен или ограничен в России.

По данным следствия, обвиняемая призналась, что закупила препараты в одном из регионов Южного федерального округа — закупку она осуществила для последующей перепродажи на территории республики.

Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, проверяется причастность фигурантки к иным эпизодам.

Станислав Маслаков