Прокуратура проверяет аварийную посадку самолета на Ставрополье
Легкомоторный самолет «Сокол» с тремя людьми на борту совершил аварийную посадку в поле возле х. Веселый в Андроповском округе Ставропольского края, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По информации ведомства, воздушное судно приземлилось по техническим причинам. По предварительной информации, среди находившихся на борту троих человек погибших и раненых нет.
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по данному инциденту.