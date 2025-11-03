Прокуратура проверяет аварийную посадку самолета на Ставрополье

Легкомоторный самолет «Сокол» с тремя людьми на борту совершил аварийную посадку в поле возле х. Веселый в Андроповском округе Ставропольского края, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации ведомства, воздушное судно приземлилось по техническим причинам. По предварительной информации, среди находившихся на борту троих человек погибших и раненых нет.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по данному инциденту.

Валентина Любашенко