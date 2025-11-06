В Дагестане нашли обустроенную в «Газели» майнинг-ферму

В селе Ташкапур Левашинского района обнаружили мобильную майнинг-ферму, обустроенную в автомобиле «Газель». Об этом сообщает пресс-служба минэнерго Дагестана.

Как следует из сообщения, с помощью 72 единиц оборудования местный житель похитил электроэнергии на 1,5 млн руб. — общее потребление электричества составило 152 400 кВт/ч. Уточняется, мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные действия в прошлом году, когда у него была изъята майнинг-ферма. Собранные материалы передали на экспертизу и в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Константин Соловьев