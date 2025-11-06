В Дагестане три человека отравились угарным газом

В Дагестане три жителя села Чанкурбе Буйнакского района пострадали от отравления угарным газом. Об этом сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительное расследование показало, что причинами происшествия стали применение несертифицированного газового оборудования и отсутствие тяги в дымоходе. Выяснилось также, что жители не заключили договор на техническое обслуживание с газовой организацией.

Константин Соловьев