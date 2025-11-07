В Дагестане четыре человека погибли в результате падения вертолета

В поселке Ачи-Су Карабудахкентского района Дагестана разбился частный вертолет, следовавший из Кизляра в Избербаш. Об этом сообщает пресс-служба в ГУ МЧС по республике.

По информации оперативных служб, четыре человека погибли на месте. Троих пострадавших госпитализировали, их состояние уточняется, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

В то же время руководитель Центра управления регионом подтвердил ТАСС, что на борту не было туристов. Известно, что вертолет разрушил частный дом, внутри которого во время происшествия никого не было. Пожар, возникший после крушения, локализован на площади 80 кв. м.

Основной версией причины крушения летательного аппарата рассматривают техническую неисправность. Южная транспортная прокуратура начала проверку. Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Константин Соловьев