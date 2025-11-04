На Ставрополье во время соревнований по мотокроссу погиб несовершеннолетний
Во время проведения соревнований по мотокроссу в селе Красногвардейском при столкновении трех мотоциклов погиб 16-летний спортсмен. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Еще двум пострадавшим несовершеннолетним потребовалась госпитализация.
По данному факту о возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Ход и результаты расследования находятся на контроле у Следственного комитета.