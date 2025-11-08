Газопровод Невинномысск-Моздок восстановлен и запущен после ремонта дефектов
Газопровод Невинномысск-Моздок между Ставропольем и Северной Осетией после ремонта введен в эксплуатацию. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершило устранение дефектов, выявленных при внутритрубной дефектоскопии магистрального газопровода протяженностью 250 км, сообщается в соцсетях компании.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Ремонт занял четыре месяца и коснулся участков в зонах ответственности Невинномысского и Георгиевского управлений с привлечением аварийно-восстановительных подразделений и филиалов.
Исправленные недостатки ранее ограничивали пропускную способность газопровода, что сдерживало подачу топлива в максимальном проектном объеме. Ввод газопровода в строй позволит надежно поставлять газ потребителям Северного Кавказа и стран Закавказья в предусмотренных объемах, что особенно важно в отопительном сезоне.
В ведении «Газпром трансгаз Ставрополь» находятся свыше 8,37 тыс. км магистральных газопроводов, 12 компрессорных станций и 335 газорегуляторных пунктов по территории 10 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.