Газопровод Невинномысск-Моздок восстановлен и запущен после ремонта дефектов

Газопровод Невинномысск-Моздок между Ставропольем и Северной Осетией после ремонта введен в эксплуатацию. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершило устранение дефектов, выявленных при внутритрубной дефектоскопии магистрального газопровода протяженностью 250 км, сообщается в соцсетях компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ремонт занял четыре месяца и коснулся участков в зонах ответственности Невинномысского и Георгиевского управлений с привлечением аварийно-восстановительных подразделений и филиалов.

Исправленные недостатки ранее ограничивали пропускную способность газопровода, что сдерживало подачу топлива в максимальном проектном объеме. Ввод газопровода в строй позволит надежно поставлять газ потребителям Северного Кавказа и стран Закавказья в предусмотренных объемах, что особенно важно в отопительном сезоне.

В ведении «Газпром трансгаз Ставрополь» находятся свыше 8,37 тыс. км магистральных газопроводов, 12 компрессорных станций и 335 газорегуляторных пунктов по территории 10 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Станислав Маслаков