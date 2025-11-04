На Ставрополье более 500 пар заключили межнациональные браки

В 2025 году в Ставропольском крае зарегистрировано более 500 браков, в которых супруги принадлежат к разным национальностям. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Большую часть браков составили союзы между русскими, татарами, армянами, греками, даргинцами. Среди молодоженов есть и представители коренных малочисленных народов России — абазины, ненцы, ханты, чукчи.

В ведомстве отметили, что в 2026 году в отделах ЗАГС планируют создать фото-экспозиции, посвященные межнациональным союзам и семейным ценностям.

Наталья Белоштейн