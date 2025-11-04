Главные новости за выходные 2–4 ноября

4 ноября в России отметили День народного единства. Президент Владимир Путин посетил Красную площадь в Москве, где возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. После этого президент поздравил россиян.

Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года. Новый порядок будет действовать круглый год с 1 января 2026 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил двухдневную поездку в Китай. 3 ноября он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В тот же день в Ханчжоу прошли переговоры в узком составе, а также 30-я регулярная встреча премьеров РФ и КНР.

Помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала анонсировал 2 ноября скорую встречу главы государства Бола Тинубу с президентом США Дональдом Трампом. Ранее американский президент предупреждал, что если насилие против христиан в Нигерии не прекратится, туда может зайти американский военный контингент. Несмотря на анонсированную встречу, господин Трамп вскоре вновь допустил участие ВС США в операции в Нигерии.

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани сообщил, что президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа приедет в США в ноябре. В Белом доме он проведет переговоры о послевоенном восстановлении Сирии и отмене американских санкций против Дамаска. Это будет первым визитом сирийского президента в американскую столицу с момента обретения страной независимости в 1946 году.

Дональд Трамп заявил, что «на самом деле» не рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако он допустил, что его позиция может измениться.

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге согласится на признание палестинского государства. В то же время американский лидер заявил, что палестинское движение «Хамас» при необходимости будет уничтожено.

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Политик умер от осложнений после пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

На 82-м году жизни умер Валерий Борщев, политик и автор закона об общественном контроле, благодаря которому появился институт общественных наблюдательных комиссий.

В центре Рима, вблизи Императорских форумов, 3 ноября произошли два обрушения башни Конти. Башня находилась на реставрации. Первое обрушение произошло около 11:20 (13:20 мск) по местному времени, второе — около 13:00 (15:00 мск).

2 ноября во время ночной атаки беспилотников на Туапсе в порту были повреждены два иностранных гражданских судна. При падении обломков БПЛА на судах начался пожар. Среди членов экипажа пострадавших нет

Бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхема официально посвятил в рыцари король Карл III. Церемония состоялась 4 ноября в Виндзорском замке.