Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменяет сроки призыва на военную службу. Новый порядок будет действовать круглый год с 1 января 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Закон внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Сейчас призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Новый закон должен упростить работу военкоматов.

С 1 января 2026 года призыв будет осуществляться на основании указа президента. Отправка призывников к месту службы останется дважды в год, но для некоторых категорий граждан могут быть установлены другие сроки. Также установлено, что срок явки по повестке не может превышать 30 дней.

