Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине. В переговорах приняли участие члены правительств обеих стран.
Михаил Мишустин и Си Цзиньпин
Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters
Состав российской делегации включал вице-премьеров Татьяну Голикову, Дмитрия Чернышенко, Александра Новака и Юрия Трутнева, а также руководителей основных экономических ведомств. С китайской стороны присутствовали министр иностранных дел Ван И и руководители профильных министерств.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства, уделив особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, совместным проектам в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.