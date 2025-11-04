Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине. В переговорах приняли участие члены правительств обеих стран.

Михаил Мишустин и Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters Михаил Мишустин и Си Цзиньпин

Состав российской делегации включал вице-премьеров Татьяну Голикову, Дмитрия Чернышенко, Александра Новака и Юрия Трутнева, а также руководителей основных экономических ведомств. С китайской стороны присутствовали министр иностранных дел Ван И и руководители профильных министерств.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства, уделив особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, совместным проектам в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.