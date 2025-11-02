МИД Сирии подтвердил скорый визит президента аш-Шараа в Вашингтон

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани сообщил, что президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа приедет в США в ноябре. В Белом доме он проведет переговоры о послевоенном восстановлении Сирии и отмене американских санкций против Дамаска. Его слова передает агентство SANA.

Фото: Bertrand Guay / Pool / Reuters Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани

Господин аш-Шибани добавил, что у Вашингтона «нет никаких оснований для продолжения санкций». Он заявил, что новое правительство Сирии хочет установить сбалансированные отношения со всеми странами.

Приезд господина аш-Шараа в Вашингтон станет первым визитом сирийского президента в американскую столицу с момента обретения страной независимости в 1946 году и вторым визитом президента аль-Шараа в США после его участия в Генеральной ассамблее ООН, которая прошла в Нью-Йорке месяц назад. До этого сирийский президент приезжал в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

