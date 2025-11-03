Умер правозащитник Валерий Борщев
Сегодня утром в возрасте 81 года умер Валерий Борщев, политик и автор закона об общественном контроле, благодаря которому появился институт общественных наблюдательных комиссий. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал»,— написала Ева Меркачева в Telegram-канале. По ее словам, несмотря на болезнь, господин Борщев был активен и пытался помочь разным людям, «попавшим в беду».
Валерий Борщев — правозащитник, общественный и политический деятель, сопредседатель Московской Хельсинкской группы. Родился 1 декабря 1943 года в селе Черняное Тамбовской области. В конце 1970-х занялся правозащитной деятельностью. В начале 1990-х Валерий Борщев был депутатом Мосгорсовета, затем — депутатом Госдумы первого и второго созывов от партии «Яблоко».