Умер правозащитник Валерий Борщев

Сегодня утром в возрасте 81 года умер Валерий Борщев, политик и автор закона об общественном контроле, благодаря которому появился институт общественных наблюдательных комиссий. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал»,— написала Ева Меркачева в Telegram-канале. По ее словам, несмотря на болезнь, господин Борщев был активен и пытался помочь разным людям, «попавшим в беду».

Валерий Борщев — правозащитник, общественный и политический деятель, сопредседатель Московской Хельсинкской группы. Родился 1 декабря 1943 года в селе Черняное Тамбовской области. В конце 1970-х занялся правозащитной деятельностью. В начале 1990-х Валерий Борщев был депутатом Мосгорсовета, затем — депутатом Госдумы первого и второго созывов от партии «Яблоко».