Трамп: при необходимости «Хамас» будет уничтожен

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS News, что палестинское движение «Хамас» при необходимости будет уничтожено. Он добавил, что движение об этом осведомлено. «Если я захочу, чтобы они разоружились, я заставлю их разоружиться очень быстро. Они будут уничтожены. Они знают об этом»,— сказал он.

Вечером 28 октября армия Израиля нанесла серию авиаударов по Газе, несмотря на соглашение о прекращении огня. Руководство «Хамаса» после начала авианалета заявило о приверженности перемирию. Позже Дональд Трамп заявил, что удар не повлияет на перемирие. Он также добавил, что Израиль «имел право» на удар по анклаву и что палестинскому движению «придется вести себя прилично».