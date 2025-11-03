В центре Рима обвалилась часть средневековой башни Конти
В центре Рима, вблизи Императорских форумов, произошли два обрушения башни Конти, один человек оказался под завалами, передает газета Corriere della Sera.
Башня Конти находилась на реставрации. Первое обрушение произошло около 11:20 (13:20 мск) по местному времени, второе — около 13:00 (15:00 мск). По предварительным данным, один из рабочих застрял под завалами на первом этаже башни. Его пытаются спасти пожарные бригады через окно. Еще четырех человек удалось спасти — изначально они оказались заблокированы в верхней части башни. Одного из них, 64-летнего мужчину, доставили в больницу на машине скорой помощи.
«Я обслуживала столики снаружи, когда услышала грохот падающих обломков. Я подняла глаза и увидела, как упал рабочий»,— рассказала официантка ресторана, расположенного неподалеку от башни.
Территорию вокруг Императорских форумов и центральной площади полностью перекрыли сотрудники правоохранительных органов. По данным газеты, это сделали в том числе из мер предосторожности — полиция опасается дальнейших обрушений башни.