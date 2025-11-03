В центре Рима обвалилась часть средневековой башни Конти

В центре Рима, вблизи Императорских форумов, произошли два обрушения башни Конти, один человек оказался под завалами, передает газета Corriere della Sera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

Башня Конти находилась на реставрации. Первое обрушение произошло около 11:20 (13:20 мск) по местному времени, второе — около 13:00 (15:00 мск). По предварительным данным, один из рабочих застрял под завалами на первом этаже башни. Его пытаются спасти пожарные бригады через окно. Еще четырех человек удалось спасти — изначально они оказались заблокированы в верхней части башни. Одного из них, 64-летнего мужчину, доставили в больницу на машине скорой помощи.

«Я обслуживала столики снаружи, когда услышала грохот падающих обломков. Я подняла глаза и увидела, как упал рабочий»,— рассказала официантка ресторана, расположенного неподалеку от башни.

Территорию вокруг Императорских форумов и центральной площади полностью перекрыли сотрудники правоохранительных органов. По данным газеты, это сделали в том числе из мер предосторожности — полиция опасается дальнейших обрушений башни.