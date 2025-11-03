Трамп допустил участие ВС США в операции в Нигерии

Президент США Дональд Трамп допустил что американские войска могут принять участие в операции в Нигерии. Отвечая на вопрос, могут ли вооруженные силы США быть задействованы в Нигерии, американский президент ответил: «Все может быть, могу многое представить».

Ранее Дональд Трамп заявил, что если насилие против христиан в Нигерии не прекратится, туда может зайти американский военный контингент. Он также поручил Пентагону подготовить план действий против исламских террористов в Нигерии.