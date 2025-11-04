Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дэвид Бекхем официально посвящен в рыцари на церемонии в Виндзоре

Бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхема 4 ноября официально посвятил в рыцари король Карл III. Церемония состоялась в Виндзорском замке. О ней сообщили ведущие британские медиа, включая The Times.

Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters

Фото: Jonathan Brady / PA / AP

Фото: Andrew Matthews / Pool Photo / AP

О том, что футболист получит право называться сэром Дэвидом, стало известно этим летом, когда был опубликован список награждений по случаю дня рождения Карла III. Однако торжественная церемония прошла только сейчас. Среди гостей, как сообщается, была жена сэра Дэвида, Виктория Бекхем, которая теперь получила титул леди Бекхем.

Как отмечается, сэр Дэвид был удостоен рыцарского звания за свои спортивные достижения и большую благотворительную деятельность.

Рыцарское звание также получил и Нобелевский лауреат по литературе писатель Кадзуо Исигура.

Андрей Келекеев

Жизнь и карьера Дэвида Бекхема

