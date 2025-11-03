Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание палестинского государства

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге согласится на признание палестинского государства. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли он убедить господина Нетаньяху, господин Трамп заявил, что у него «все в порядке» с израильским премьером, которого он назвал «премьер-министром военного времени» и «очень талантливым человеком». «Я очень хорошо с ним работал. Мне приходилось немного подталкивать его в ту или иную сторону»,— добавил он.