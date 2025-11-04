Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. О смерти политика сообщила его семья, их заявление опубликовал репортер Punchbowl News Джейк Шерман в соцсети X. Дик Чейни умер от осложнений после пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Will Burgess / File Photo / Reuters Фото: Will Burgess / File Photo / Reuters

Господин Чейни был министром обороны США с 1989 по 1993 год при Джордже Буше-старшем. При нем была проведена операция «Буря в пустыне» в 1991 году. С 2001 по 2009 год он занимал пост вице-президента США при Джордже Буше-младшем. В это время политик боролся за расширение полномочий президента, ощущая их ослабление после Уотергейтского скандала.

После терактов 11 сентября Дик Чейни выстраивал жесткую внешнюю политику администрации, выступая за войну в Ираке и применение усиленных методов допроса террористов, которые многие считали пытками. Господин Чейни был ярым сторонником вторжения в Ирак в 2003 году. Он был убежден в планах Ирака создать оружие массового уничтожения и связи иракского лидера Саддама Хусейна с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Господин Чейни был видным представителем консервативного крыла Республиканской партии. Он критиковал Дональда Трампа, называя его серьезной угрозой американской демократии. На президентских выборах 2024 года он поддержал Камалу Харрис, что вызвало недовольство среди сторонников господина Трампа.