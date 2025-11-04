Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин в День народного единства посетил Красную площадь в Москве, где возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В возложении цветов приняли участие представители религиозных конфессий России. В их числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, главный раввин России Берл Лазар.

Кроме того, на Красной площади присутствовали участники молодежных организаций — «Юнармии», «Движения первых», молодежного отряда фонда «Защитники Отечества», «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».

День народного единства учредили в 2004 году по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили 4 ноября 2005-го. В этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.