Главные новости за неделю 27 октября – 2 ноября. Кавказ

Саудовская Аравия возглавила список импортеров продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2025 году. Теперь на нее приходится почти 30% всего экспорта региона.

Хабезский районный суд Карачаево-Черкесской Республики 5 марта 2025 года вынес приговор семерым участникам экстремистской организации, признав их виновными в организации и участии в деятельности запрещенного сообщества, а также в ряде эпизодов вымогательств.

На должность заместителя председателя правительства Ставропольского края назначили Ивана Нифонтова. Согласно подписанному губернатором региона постановлению, официально Иван Нифонтов займет пост с 5 ноября.

В сентябре 2025 года инфляция в Ставропольском крае повысилась с 7,7% в августе до 7,98% в годовом выражении.

В третьем квартале 2025 года объем выданных потребительских кредитов в Ставропольском крае составил 12,6 млрд руб., что на 50% меньше аналогичного периода 2024 года с 25,2 млрд руб.

Чиновники мэрии Махачкалы стали фигурантами уголовного дела из-за самостроя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В Кисловодске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в участии в деятельности запрещенной террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). По ней жителю Ставропольского края может грозить до 20 лет лишения свободы.

Министерство финансов Ставропольского края планирует привлечь 500 млн руб. кредитных средств для пополнения бюджета.

Суд вынес приговоры экс-депутату Думы Ставропольского края и двум его сообщникам. Экс-парламентарий в мае 2024 года предложил через посредников сыну находившегося под стражей чиновника изменить его отцу меру пресечения на домашний арест и прекратить уголовное преследование. За эти услуги фигурант запросил 50 млн руб.

Туристический поток в Республику Дагестан за последние десять лет вырос на 330%. В прошлом году турпоток в Республику Дагестан составил 1,8 млн человек.

В Кабардино-Балкарии за первые девять месяцев 2025 года объемы производства мяса птицы достигли 31 тыс. т, что на 15% превышает показатели прошлого года.