Инфляция на Ставрополье в сентябре достигла 7,98%

В сентябре 2025 года инфляция в Ставропольском крае повысилась с 7,7% в августе до 7,98% в годовом выражении. Этот показатель полностью соответствует общероссийскому уровню инфляции (7,98%) и превысил средний по Северо-Кавказскому федеральному округу, где зафиксировали 7,72%. Рост цен составил 0,75% по сравнению с августом. Основной драйвер инфляции — подорожание продовольственных и непродовольственных товаров, а также умеренный рост цен на услуги, сообщает пресс-служба Центробанка.

Наиболее заметно в регионе выросли цены на куриные яйца. Несмотря на снижение их годовой стоимости на 16,05%, в сентябре производители начали перекладывать возросшие издержки на потребителей из-за повышения затрат на производство и сокращения предложения из-за снижения выпуска на местных птицефабриках. Цены на сахар также повысились из-за снижения урожая сахарной свеклы в южных регионах России из-за неблагоприятных весенних заморозков и летней засухи. За год сахар в цене упал на 2,27%, но в сентябре наблюдался рост издержек переработчиков.

Овощи подорожали, особенно томаты: тепличные томаты заменили более дешевые грунтовые, поскольку уменьшилось их локальное производство. При этом за год цены на плодоовощную продукцию снизились на 2,67%. Подсолнечное масло, напротив, подешевело на внутреннем рынке за счет роста предложения и прогноза хорошего урожая подсолнечника, но в годовом выражении оно подорожало на 11,65%.

Рост цен коснулся и непродовольственных товаров — моющих и чистящих средств, где накопленный годовой рост составил 6,51%. Это связано с подорожанием сырья, материалов и логистики. Коммерческие потребители почувствовали рост цен на моторное топливо — на 11,40% за год, чему содействовало сокращение предложения из-за проблем на нефтеперерабатывающих заводах.

Цены на услуги в целом выросли умеренно. В частности, подорожали зарубежные турпоездки вследствие ослабления рубля в августе—сентябре, что спровоцировало рост стоимости поездок в страны Юго-Восточной Азии и ОАЭ. За год цена на туризм выросла на 9,35%.

Образовательные услуги подскочили на 10,31% после начала учебного года ввиду увеличения расходов учебных учреждений на содержание и зарплаты преподавателей. При этом цены на средства связи за год снизились на 22,35% — это связано с уменьшением спроса на смартфоны из-за охлаждения кредитования населения.

Станислав Маслаков