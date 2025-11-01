Суд вынес приговоры экс-депутату Думы Ставропольского края и двум его сообщникам

Бывшего депутата Думы Ставропольского края и двух его сообщников признали виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доказано, что экс-парламентарий в мае 2024 года предложил через посредников сыну находившегося под стражей чиновника изменить его отцу меру пресечения на домашний арест и прекратить уголовное преследование. За эти услуги фигурант запросил 50 млн руб., сын подозреваемого обратился в правоохранительные органы с заявлением.

В конце июля в одном из ресторанов Ставрополя при передаче денежных средств и муляжей депутат был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. В ходе следствия было установлено, что у депутата имелись долговые обязательства перед знакомым на сумму 2,5 млн руб. Для погашения задолженности фигурант ввел в заблуждение второго своего знакомого – подсудимый рассказал, что к нему обратился мужчина с просьбой о займе в 2,5 млн руб. со ставкой в 50% ежемесячно. Введенный в заблуждение знакомый передал деньги, которыми фигурант выплатил свой долг.

Злоумышленников заключили под стражу, их имущество и денежные средства были арестованы. Приговором суда бывшему депутату назначили шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 350 тыс. руб., его подельникам — от 3 до 3,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев