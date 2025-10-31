Главные новости за 31 октября. Кавказ

Министерство финансов Ставропольского края планирует привлечь 500 млн руб. кредитных средств для пополнения бюджета. Об этом свидетельствуют данные системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

По требованию прокуратуры Ставропольского края расторгли контракт с организацией, включенной в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В Кабардино-Балкарии в настоящий момент зарегистрировано более 23 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на почти 7% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.

В Петровском округе Ставропольского края в тройном ДТП пострадал полугодовалый младенец. Авария случилась утром 30 октября, на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь», сообщили в Госавтоинспекции по региону.

С начала 2025 года в Северной Осетии выявили 12 случаев патологий у новорожденных. Всего специалисты обследовали более 5,5 тыс. детей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.

За девять месяцев 2025 года пассажиры сдали в фандоматы на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги 214 тыс. пластиковых бутылок и 56 тыс. алюминиевых банок для дальнейшей переработки. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.