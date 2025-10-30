В Кисловодске задержали подозреваемого в участии в террористической организации

В Кисловодске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в участии в деятельности запрещенной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, мужчина добровольно вступил в ряды организации в июле этого года. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). По ней жителю Ставропольского края может грозить до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Константин Соловьев