Выдача потребкредитов на Ставрополье за год упала вдвое

В третьем квартале 2025 года объем выданных потребительских кредитов в Ставропольском крае составил 12,6 млрд руб., что на 50% меньше аналогичного периода 2024 года с 25,2 млрд руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ставрополье оказалось в числе регионов с самой значительной динамикой снижения кредитования среди 20 лидеров по объему выдачи потребкредитов, уступая по падению лишь Ростовской области (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской областям (-51,1%). По всей России объем выданных кредитов наличными снизился на 33,9%, до 900 млрд руб., против 1,37 трлн руб. в третьем квартале 2024 года.

Основной причиной сокращения кредитования эксперты называют сохраняющуюся жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и осторожность банков в риск-менеджменте. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что кредиторы сейчас строго ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью и показателем долговой нагрузки не выше 50%. С начала осени также вступили в силу меры по «периоду охлаждения» — клиенты при оформлении кредита свыше 50 тыс. руб. должны ждать от 4 до 48 часов перед получением средств, что снизило искомые суммы займов.

В Ставропольском крае средний размер потребкредита в сентябре составил 139,5 тыс. руб., что на 10% ниже августа, когда средний чек равнялся 155 тыс. руб.

По сравнению с федеральными центрами, показатели в крае значительно ниже: лидируют Москва (119,2 млрд руб. выдано за 3-й квартал), Московская область (75,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (42,4 млрд руб.), Тюменская область — 37,1 млрд руб. и Краснодарский край — 32,7 млрд руб.

Станислав Маслаков