Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пост зампреда правительства Ставропольского края назначили Ивана Нифонтова

На должность заместителя председателя правительства Ставропольского края назначили Ивана Нифонтова. Согласно подписанному губернатором региона постановлению, официально Иван Нифонтов займет пост с 5 ноября.

Фото: социальные сети Ивана Нифонтова

Фото: социальные сети Ивана Нифонтова

До перехода в Ставропольский край Иван Нифонтов несколько лет занимал должность министра спорта Алтайского края. Он также известен как чемпион мира и Европы по дзюдо и заслуженный мастер спорта России.

Мария Хоперская

Новости компаний Все