На пост зампреда правительства Ставропольского края назначили Ивана Нифонтова

На должность заместителя председателя правительства Ставропольского края назначили Ивана Нифонтова. Согласно подписанному губернатором региона постановлению, официально Иван Нифонтов займет пост с 5 ноября.

Фото: социальные сети Ивана Нифонтова

До перехода в Ставропольский край Иван Нифонтов несколько лет занимал должность министра спорта Алтайского края. Он также известен как чемпион мира и Европы по дзюдо и заслуженный мастер спорта России.

Мария Хоперская