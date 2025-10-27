Саудовская Аравия стала главным импортером продукции АПК Ставрополья

Саудовская Аравия возглавила список импортеров продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2025 году. Теперь на нее приходится почти 30% всего экспорта региона, сообщает пресс-служба минэка региона.

За восемь месяцев текущего года в королевство отправлено продукции на сумму 97,3 млн долларов США, что на 20,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В основном поставки составляют мясо птицы, которое занимает доминирующую долю в объемах экспорта.

Вместе с Саудовской Аравией в топ основных импортеров входят также Китай с долей 16% и Азербайджан с 14,2%. В 2024 году объем экспорта сельхозпродукции из региона превысил 664 млн долларов, а в первой половине 2025-го составил уже 315 млн долларов.

Министр экономического развития края Антон Доронин отмечает, что успехи региональной агропромышленности достигаются благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» и инициативам губернатора Владимира Владимирова, направленным на поддержку местных товаропроизводителей и развитие экспортного потенциала. Для расширения международных связей в 2025 году утверждены два региональных проекта: создание инфраструктуры поддержки экспорта и разработка системы продвижения продукции ставропольских производителей за рубежом.

Ставропольские аграрии за этот год заключили 17 новых экспортных контрактов, что позволило расширить ассортимент экспортируемых товаров. Помимо мяса птицы в поставки вошли сливочное и подсолнечное масло, маргарин, хлебобулочные изделия, пиво и шоколад. Саудовская Аравия предъявляет высокие требования к качеству, и рост поставок туда подтверждает соответствие продукции международным стандартам.

Станислав Маслаков