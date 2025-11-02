В КБР увеличили производство мяса птицы на 15%

В Кабардино-Балкарии за первые девять месяцев 2025 года объемы производства мяса птицы достигли 31 тыс. т, что на 15% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Лидерами по производству стали сельхозпредприятия Прохладненского района, где было произведено 18,8 тыс. т, Урванского района — 6,7 тыс. т и Чегемского района — 4,1 тыс. т. Эти районы обеспечили более 95% всего объема производства мяса птицы на убой в живом весе.

Общий объем мяса скота и птицы на убой в живом весе, произведенного с января по сентябрь, увеличился почти на 20%, достигнув 37,6 тыс. т.

Константин Соловьев