В Карачаево-Черкесии вынесли приговор участникам экстремистской группировки

Хабезский районный суд Карачаево-Черкесской Республики 5 марта 2025 года вынес приговор семерым участникам экстремистской организации «АУЕ», признав их виновными в организации и участии в деятельности запрещенного сообщества, а также в ряде эпизодов вымогательств, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что лидер группы Арсен Матакаев с ноября 2020 года привлек шестерых соучастников с целью закрепления криминального влияния в регионе. Подсудимые получили сроки от 3,5 до 7 лет колонии общего режима, с ограничениями свободы и запретом на руководящую деятельность в общественных и религиозных организациях.

Станислав Маслаков