Чиновники мэрии Махачкалы стали фигурантами уголовного дела из-за самостроя

В Махачкале Следственный отдел по Советскому району СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность должностных лиц администрации города, сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2025 года при выездной проверке выявили нарушение градостроительного законодательства: была обнаружена самовольная постройка, которая перекрыла единственный подъездной путь к дому одной семьи. Административная комиссия составила акт, но чиновники не предприняли меры по сносу или приведению объекта в соответствие с законом. Из-за их бездействия права граждан существенно нарушились.

По делу ведется комплекс следственных действий для установления обстоятельств и сбора доказательств.

Станислав Маслаков