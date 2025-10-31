Главные новости за 31 октября. Кубань
Задолженность жителей Краснодара по оплате капитального ремонта превысила 3 млрд руб.
Генпрокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму представление о лишении депутатской неприкосновенности депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского.
Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «КГС-порт» в Темрюке.
В Центральном районе Сочи произошел пожар в мансарде пятиэтажного здания, из дома эвакуировали 100 человек, среди которых 20 детей.
В Краснодаре начался капитальный ремонт Сенного рынка, он продлится до четвертого квартала 2027 года без прекращения торговли.
В Краснодарском крае вводится ежемесячная выплата 3,7 тыс. руб. на проезд для студентов с инвалидностью до 23 лет.
Власти Крыма вводят дополнительные ограничения на движение транспорта в направлении Керченского пролива.
Вечером в аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты из-за сигнала беспилотной опасности от РСЧС.
В Темрюкском районе обнаружили незначительные выбросы мазута.
Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по уголовному делу о незаконном возврате долгов.