Суд признал банкротом КГС-порт в Темрюке

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «КГС-порт». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Конкурсным управляющим назначен Александр Решетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

С иском о несостоятельности в суд обратилась московская компания «Альба», которой ООО «КГС-порт» задолжало 14,3 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «КГС-порт» зарегистрировано в 2009 году в Темрюке. Головная компания — ООО «Проксима Консалтинг» (Москва). Компания занимается перегрузкой генеральных, навалочных, насыпных (зерновых) и наливных грузов, отстоем и бункеровкой судов. Убыток общества по итогам 2024 года составил 31 млн руб.

Ранее обанкротить ООО «КГС-порт» пыталась Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Краснодарскому краю из-за задолженности около 5 млн руб., но компания погасила долг.

Наталья Решетняк