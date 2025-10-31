В Сочи эвакуировали 100 человек из-за пожара в мансарде

В Центральном районе Сочи произошло возгорание в мансарде пятиэтажного здания. Из дома эвакуировали 100 человек, среди которых 20 детей, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Четверых пострадавших доставили в медицинское учреждение — троих детей и молодую женщину. По предварительным данным, погибших нет.

Пострадавший дом расположен на Альпийской улице, 904. Здание ввели в эксплуатацию через суд в 2012 году. Причины возгорания выясняют следователи.

Пожарные локализовали возгорание в 14:15 на площади 600 кв. м, а полностью потушили огонь к 14:57. Спасатели вывели из огня трех человек.

Для жителей организовали пункт временного размещения и обеспечили транспортом. Мэр Сочи сообщил, что контролирует ситуацию, несмотря на свою временную командировку.

«В такой ситуации всегда решают секунды. Благодарю сотрудников оперативных служб, скорой медицинской помощи, всех неравнодушных граждан за эвакуацию жильцов. Самое важное — это спасенные жизни»,— написал господин Прошунин.

Анна Гречко