Первый в истории РФ приговор по делу о возврате долгов вынесен в Краснодаре

Суд в Краснодаре вынес первый в истории России приговор по уголовному делу о незаконном возврате долгов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В полицию с заявлением обратился директор одного из предприятий Оренбурга. Он сообщил, что с ним связался неизвестный и представился специалистом по взысканию просроченной задолженности. Как заявил звонивший, один из сотрудников организации задолжал деньги по кредиту и указал своего руководителя в качестве поручителя. Злоумышленник потребовал вернуть деньги и угрожал лишить жизни потерпевшего и его близких родственников в случае непогашения долга.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний сотрудник коллекторской организации из Краснодара. Он признан виновным в осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности без соответствующего права (ч. 1 ст. 172.4 УК РФ) и оштрафован на 300 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков