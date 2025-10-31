Капремонт Сенного рынка в Краснодаре планируют завершить к 2027 году
В Краснодаре стартовал капитальный ремонт Сенного рынка, который продлится до четвертого квартала 2027 года без прекращения торговли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Администрация рынка запланировала масштабную модернизацию. Специалисты отремонтируют кровлю, фасады и витражное остекление, проведут комплексное усовершенствование инженерных коммуникаций.
В рамках работ заменят торговое холодильное оборудование, системы вентиляции и кондиционирования. Установят новые витрины и улучшат навигацию по территории.
Планируется благоустроить прилегающую территорию с озеленением и реорганизовать парковочное пространство. Как уточнили в мэрии, после завершения всех работ объект сохранит статус рынка, но станет более современным.
