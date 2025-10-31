Со стороны Крыма запрещается проезд электромобилей по Крымскому мосту

Власти Крыма вводят дополнительные ограничения на движение транспорта в направлении Керченского пролива. С 00:00 3 ноября 2025 года до особого распоряжения на участке федеральной трассы А-290 «Новороссийск – Керчь» будет ограничено движение электромобилей и гибридных автомобилей. Речь идет об отрезке с 162,9-го по 145,4-й км в направлении Крымского моста. Соответствующий документ размещен на официальном портале правительства республики, о решении сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Меры приняты по рекомендациям силовых структур и обусловлены вопросами безопасности. Власти призвали граждан учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Аналогичные меры ранее были введены со стороны Краснодарского края: постановлением губернатора Вениамина Кондратьева запрещено движение электромобилей и гибридов на подъезде к Крымскому мосту от станицы Тамань. Ограничения действуют на участке А-290 с 134-го по 145-й км. Для водителей «электрокаров» обозначен альтернативный сухопутный маршрут — через Таганрог и Джанкой. Причины запрета региональный оперштаб не уточняет.

Ограничения на движение в районе транспортного перехода вводятся на фоне усиленных мер безопасности, действующих после подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Проезд грузового транспорта по мосту остается запрещенным, автомобили и автобусы проходят обязательный досмотр, а движение периодически приостанавливается — иногда несколько раз в сутки. Власти подчеркивают, что меры носят упреждающий характер.

Вячеслав Рыжков