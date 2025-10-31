Жители Краснодара задолжали за капремонт более 3 млрд рублей

В Краснодаре количество плательщиков взносов на капитальный ремонт составляет более 1,3 млн человек. Общая задолженность перед фондом капремонта превышает 3 млрд руб., несмотря на высокую платежную дисциплину. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края со ссылкой на данные НУО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Задолженность в ведомстве связывают в первую очередь с ежегодным добавлением в региональную программу новых многоквартирных домов и, как следствие, увеличением числа абонентов. С начала действия региональной программы их число выросло почти в два раза.

«С августа 2025 года обязанность по уплате взносов наступила у собственников помещений в 248 многоквартирных домах»,— отметили в минтэке.

По информации ведомства, за 2025 год должникам направлено более 18 тыс. досудебных уведомлений, подано порядка 8 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов, получено свыше 3,3 тыс. судебных приказов и почти 4 тыс. постановлений о возбуждении исполнительного производства.

Андрей Пугачев