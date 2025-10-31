В Темрюкском районе чистят побережье от фрагментов мазута

31 октября на береговой линии в Темрюкском районе обнаружили небольшие мазутные загрязнения. О проводящихся работах по уборке сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Незначительные выбросы нефтепродуктов были замечены на четырех километрах побережья в районе поселка Волна, в районе Веселовки и на косе Тузла.

В расчистке пляжей от фрагментов мазута участвуют 55 человек, в их числе специалисты МЧС России и Кубань-СПАС, волонтеры и сотрудники администрации муниципалитета.

Разлив нефтепродуктов в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошел 15 декабря 2024 года. По оценке Минтранса, в море при ЧП в Керченском проливе попали почти 2400 т мазута.

София Моисеенко