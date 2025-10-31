ГК «Точно» вошла в топ-5 рейтинга уверенных застройщиков по версии Forbes

Группа компаний «Точно» стала единственным девелопером из Краснодарского края, вошедшим в пятерку лидеров рейтинга уверенности российских застройщиков — 2025 по версии Forbes. Об этом говорится в исследовании издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации Forbes, девелопер получил 13,08 балла в категории массового жилья, заняв пятое место и обойдя такие компании, как «А101», «Брусника» и «Гранель». Экспертиза включала анализ выручки, темпов роста, портфеля проектов и динамики продаж.

Лидерами рейтинга стали ГК «ФСК», набравшая 17,6 баллов (выручка в 2024 году — 172,1 млрд руб.), «Пик» с показателем в 16,3 балла (675,1 млрд руб.), «Самолет», получивший 16,2 балла (339,1 млрд руб.) и группа ЛСР — 14,5 балла (239,2 млрд руб.).

Выручка «Точно» по итогам прошлого года составила 35,5 млрд руб., что позволило компании закрепиться в верхней части рейтинга крупнейших и наиболее стабильных игроков рынка.

По данным рейтинга «Дом.РФ» за август 2025 года, ГК «Точно» заняла третье место по объемам текущего строительства жилья. Портфель компании составляет 2,4 млн кв. м жилья (145 домов почти на 49,2 тыс. квартир). Доля ГК «Точно» на строительном рынке достигает 2% по общей площади.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2025 года введено свыше 4,6 млн кв. м жилья, из них около 3 млн кв. м пришлось на индивидуальные дома, а 1,6 млн кв. м — на многоквартирные.

Нурий Бзасежев