За 9 месяцев в Краснодарском крае ввели 4,6 млн «квадратов» жилья

В Краснодарском крае за январь—сентябрь 2025 года введено свыше 4,6 млн кв. м жилья, из них около 3 млн кв. м пришлось на индивидуальные дома, а 1,6 млн кв. м — на многоквартирные. Такие данные привела начальник отдела развития строительного комплекса регионального департамента строительства Татьяна Шабанова на круглом столе «РБК Краснодар».

По ее словам, в стадии реализации находятся порядка 8 млн кв. м жилья со сроками ввода до 2030 года. За девять месяцев текущего года выдано 175 разрешений на строительство совокупной площадью 1,2 млн кв. м. По объему ввода жилья регион занимает второе место в стране, а по многоквартирному строительству — третье, уступая Москве и Московской области.

Объем строительно-монтажных работ в крае за отчетный период достиг 327 млрд руб. против 529 млрд руб. за весь 2024 год. Снижение темпов, отмечает госпожа Шабанова, связано в том числе с корректировкой динамики жилищного строительства.

Ранее глава минстроя Краснодарского края Игорь Федосов прогнозировал, что по итогам 2025 года ввод жилья составит около 6 млн кв. м. Таким образом, регион ожидает снижение относительно результатов прошлого года, когда было сдано порядка 6,6 млн кв. м.

Вячеслав Рыжков