Главные новости за 30 октября. Кубань, Крым, Адыгея

С 3 ноября движение электромобилей и гибридных автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будет ограничено. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Спасательные службы и волонтеры устраняют загрязнение береговой линии нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края. Одновременно в Анапе возводят защитные сооружения против возможных выбросов.

Глэмпинги Кубани с мая по август 2025 года приняли 45 тыс. туристов, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (50 тыс. человек). Средняя загрузка кемпингов и глэмпингов на Кубани этим летом достигла 70%.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Туапсе виновным по ст. 30, 205.5 и 275 УК РФ (покушение на участие в деятельности запрещенной террористической организации и государственная измена). Житель Туапсе согласовал маршрут следования на территорию Украины и планировал выехать автобусом в Донецк, где его должен был встретить представитель организации.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакантной должности председателя Краснодарского краевого суда. Заявления от претендентов будут приниматься до 17 ноября 2025 года.

Алексей Чеверев назначен исполняющим обязанности главы Северского района Краснодарского края. Ранее он работал заместителем главы Усть-Лабинского района, где отвечал за вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Прокуратура Тахтамукайского района направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Анапы, обвиняемого в оскорблении чувств верующих. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 148 УК РФ.