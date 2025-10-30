Посещаемость глэмпингов Кубани снизилась на 10% за год

Глэмпинги Кубани с мая по август 2025 года приняли 45 тыс. туристов, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (50 тыс. человек). Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Снижение показателя связано с ситуацией в Анапе, пояснили в ведомстве. Наибольшим спросом подобные объекты размещения пользуются в летние месяцы.

Средняя загрузка кемпингов и глэмпингов на Кубани этим летом достигла 70%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае более половины кемпингов и глэмпингов не завершили первый этап обязательной классификации в федеральной системе «Гостеприимство». По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, к 1 марта 2025 года самооценку прошли только 58 из 109 зарегистрированных объектов.

Анна Гречко