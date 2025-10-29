Прокуратура Адыгеи направила в суд дело о подкинутой к мечети свиной голове

Прокуратура Тахтамукайского района направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Анапы, обвиняемого в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным следствия, ночью 14 сентября 2025 года мужчина, находясь у территории мечети в ауле Козет, совершил действия, которые были расценены как проявление явного неуважения к обществу и направлены на оскорбление религиозных чувств присутствующих. Как сообщал ранее «Ъ-Кубань», фигурант подкинул к мечети свиную голову.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 148 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, совершенные с подобной целью в местах, предназначенных для богослужений и иных религиозных обрядов.

Расследование вел Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Адыгея. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой района материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков