Туапсинцу вынесли приговор за попытку вступить в терсообщество

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Туапсе виновным по ст. 30, 205.5 и 275 УК РФ (покушение на участие в деятельности запрещенной террористической организации и государственная измена). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По материалам дела, в 2025 году фигурант дела связался с представителем запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» и выразил готовность присоединиться к ее деятельности. Житель Туапсе согласовал маршрут следования на территорию Украины и планировал выехать автобусом в Донецк, где его должен был встретить представитель организации. Злоумышленника задержали при подготовке к поездке.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые два года из которых он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

«Ъ-Кубань» писал, что житель Краснодарского края Дмитрий Поспелов обжалует в Верховном суде РФ решение Верховного суда Крыма, который приговорил его к 13 годам лишения свободы за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Осужденный предоставил СБУ доступ к камерам видеонаблюдения в отелях на полуострове.

Мария Удовик