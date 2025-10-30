ВККС открыла вакансию председателя Краснодарского краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакантной должности председателя Краснодарского краевого суда. Заявления от претендентов будут приниматься до 17 ноября 2025 года.

«Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются»,— уточнили в ВККС.

15 сентября во время внеочередного заседания ВККС стало известно о том, что заявления на пост председателя Краснодарского краевого суда отозвали Ольга Василенко и Алексей Егоров. По некоторым данным, это якобы могло быть связано с жалобами, поступившими на кандидатов.

В настоящий момент исполняющим обязанности главы Краснодарского краевого суда является Алексей Шипилов. Как выяснил «Ъ-Кубань», господин Шипилов приступил к работе в качестве и. о. председателя суда 6 октября, сменив на этом посту Сергея Кротова, заместителя председателя.

Алексей Шипилов возглавил Краснодарский краевой суд в 2019 году, его полномочия в должности председателя суда истекли 19 июня 2025 года, он продолжал работу в качестве судьи краевого суда. Источник «Ъ-Кубань» говорит, что к работе Алексея Шипилова якобы имелись претензии. Он был переведен в Краснодарский край из Белгородской области и, как утверждает собеседник в адвокатских кругах Кубани, должен был, в частности, искоренить коррупционные проявления в судебной системе региона.

В августе этого года Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества Александра Чернова, который в течение четверти века (1994–2019 годы) возглавлял Краснодарский краевой суд. Проверка соблюдения судьей антикоррупционных норм была инициирована генеральным прокурором Игорем Красновым. Александр Чернов, потерявший активы на сумму 13 млрд руб., полностью признал претензии надзорного ведомства. Всего в федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 10 млрд руб. С ответчиков взыскано 3,1 млрд руб., вырученных от реализации незаконно нажитого, по данным истцов, имущества. Кроме того, на счетах господина Чернова и его близких обнаружены и арестованы средства на общую сумму 1,2 млрд руб.

Наталья Решетняк