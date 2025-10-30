В Темрюкском районе устраняют загрязнение берега нефтепродуктами

Спасательные службы и волонтеры устраняют загрязнение береговой линии нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края. Одновременно в Анапе возводят защитные сооружения против возможных выбросов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В поселке «Волна» на побережье обнаружены небольшие фрагменты мазута, смешанные с водорослями. Специалисты службы «Кубань-СПАС» и добровольцы штаба «Дельфин» незамедлительно начали сбор загрязняющих веществ.

Параллельно в Анапе проводят работы по усилению защитного сооружения для предотвращения попадания возможных выбросов нефтепродуктов на пляжную территорию. На недавно созданном валу от пансионата «Малахит» до пляжей села Витязево укладывают защитные сети.

На Бугазской косе от поселка Веселовка в направлении станицы Благовещенской очисткой побережья занимаются сотрудники МЧС России.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на пляже «Высокий берег» в Анапе в ходе утреннего мониторинга 29 октября обнаружили точечные выбросы мазута в виде мелкой фракции.

В середине декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море попало около 2,4 тыс. т мазута.

Анна Гречко